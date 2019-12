Polemiche sul prof nazista, il rettore fa marcia indietro: “Esternazioni vergognose, prenderemo provvedimenti”

Non si fermano le polemiche sul professore nazista e antisemita dell’Università di Siena, che su Twitter pubblica post di propaganda filo-hitleriana. Il rettore dell’ateneo, Francesco Frati, inizialmente aveva minimizzato la questione, rispondendo a Marco Congiu, giornalista di Sky che aveva segnalato la vicenda: “Il prof. Castrucci scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità. L’università di Siena, come dimostrato in molteplici occasioni, è dichiaratamente antifascista e rifugge qualsiasi forma di revisionismo storico nei confronti del nazismo”.

Ma quando le polemiche sono aumentate, il rettore Frati ha fatto marcia indietro e ha dichiarato: “Le vergognose esternazioni del professore Castrucci offendono la sensibilità dell’intero Ateneo. Ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso. L’Ateneo che ho l’onore di rappresentare si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo”.

La posizione blanda inizialmente espressa dal rettore aveva scatenato le critiche su Twitter di chi sosteneva che un comportamento come quello del prof rientrava nel reato di apologia di fascismo, e l’ateneo non avrebbe dovuto far finta di niente.

Il professore di Filosofia del diritto non nascondeva sul suo account Twitter le simpatie naziste e antisemite, e pubblicava contenuti su temi come il protocollo dei Savi di Sion e frasi di Hitler o altri personaggi di spicco del nazismo e del fascismo.

Leggi anche:

Ebrei nasoni e Hitler salvatore dell’Europa: i post del prof. dell’Università di Siena

Potrebbero interessarti Il prof dell’Università di Siena che “si diverte un casino a fare il nazista, sotto lo sguardo bovino del rettore”: la finta bio su Wikipedia Chi è il professore dell’università di Siena che inneggia a Hitler e ha idee antisemite Salvini: “L’aggressione al sindaco di Massa è nazismo rosso”

Chi è il professore dell’università di Siena che inneggia a Hitler e ha idee antisemite

Il prof dell’Università di Siena che “si diverte un casino a fare il nazista, sotto lo sguardo bovino del rettore”: la finta bio su Wikipedia