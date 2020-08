Pd, Orlando al TPIFest!: “Gori dovrebbe spiegarci perché siamo arrivati al 18%”

“Gli elettori nel 2018 hanno deciso di portare il Pd al 18%, ora il partito deve cercare di essere maggioranza e ricostruire un sistema di alleanze. Gori dovrebbe spiegarci perché siamo arrivati al 18 per cento. Non è vero che chi dice all’ala di Calenda o Renzi organizzatevi vuole un ritorno alla Margherita. Hanno fatto un errore ad andarsene, ma nel momento in cui se ne vanno è meglio avere al centro un fronte organizzato altrimenti i voti se li beccano Meloni e la Lega. La vocazione maggioritaria oggi non può essere la riproduzione delle ricette economiche del centro sinistra degli anni novanta”. Così il vicesegretario Pd Andrea Orlando durante la prima serata al TPIFest! a Sabaudia in un’intervista con il direttore di TPI Giulio Gambino risponde a un tweet del sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

