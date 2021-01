Nuovo Dpcm in arrivo il 15 gennaio: si va verso misure più severe

Archiviate le festività natalizie, il Governo sta iniziando a lavorare a un nuovo Dpcm per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19 in Italia. Il nuovo provvedimento è atteso per venerdì 15 gennaio, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa.

Sarà confermata la suddivisione delle regioni per fasce di rischio – zone rosse, arancioni e gialle – già in vigore da novembre, ma si va verso un rafforzamento delle misure restrittive.

Nulla è ancora stato deciso a riguardo, ma fra le ipotesi c’è quella di prevedere che nei weekend valgano le regole della zona arancione in tutta Italia, comprese le regioni a colorazione gialla, come peraltro già previsto in questo fine settimana del 9 e 10 gennaio. In altre parole, al sabato e alla domenica bar e ristoranti dovrebbero rimanere chiusi per tutto il giorno sull’intero territorio nazionale.

Un’altra novità potrebbe riguardare i parametri alla base della classificazione delle regioni per fasce di rischio. Dopo aver abbassato le soglie d’allarme dell’indice Rt, il Governo – su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) e dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) – sembra orientato a far scattare la zona rossa dove l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti.

Il tutto mentre con le Regioni è tutt’ora in corso il braccio di ferro sulla riapertura delle scuole superiori e mentre si ipotizza anche l’introduzione di una nuova fascia di rischio minimo – di colore bianco oppure verde – in cui consentire l’attività a cinema, teatri e palestre.

Leggi anche: 1. La triste fine di Giulio Gallera, l’assessore del fallimento lombardo (di Selvaggia Lucarelli) / 2. Indice Rt in Italia torna sopra 1 dopo sei settimane, l’Iss: “12 regioni ad alto rischio, 8 a rischio moderato” / 3. Vaccini, ora l’Italia è prima in Europa per somministrazioni: superata la Germania

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti De Luca: “Io come Biden, ho fatto il vaccino prima per dare l’esempio” Governo sull'orlo della crisi, Renzi: "I prossimi summit facciamoli in streaming" “Trump è pazzo?”: i leader “unfit” sul lettino dello psichiatra (di Lorenzo Zacchetti)