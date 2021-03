Il Cdm approva anche le nuove nomine: ecco i nomi

Il Cdm del 31 marzo 2021, oltre ad approvare le nuove misure anti-Covid che saranno valide dal 7 aprile al 30 aprile, ha anche nominato nuove importanti cariche governative. Eccole di seguito:

– su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il conferimento dell’incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso al prefetto dott. Marcello Maria Orione Cardona

– su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell’incarico di Ragioniere generale dello Stato conferito al dott. Biagio Mazzotta, dirigente dei ruoli del Ministero;

– su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell’incarico di Direttore generale delle finanze conferito alla prof.ssa Fabrizia Lapecorella, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”;

– su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell’incarico di Capo Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi conferito alla dr.ssa Valeria Vaccaro, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero;

– su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, il rinnovo dell’incarico di Direttore generale del tesoro conferito al dott. Alessandro Riviera, dirigente dei ruoli del Ministero;

– su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi alla dott.ssa Daniela Marchesi, dirigente di ricerca dei ruoli dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

– su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione al Consigliere della Corte dei conti dott. Mauro Bonaretti.

