Il murale per Liliana Segre a Firenze

Spunta un murale di Liliana Segre nelle vie della Città di Firenze, in Borgo Albizi.

L’opera, che ritrae la senatrice a vita come una “superwoman” che fa l’occhiolino, è firmata #Lediesis e fa parte della campagna di solidarietà promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, nata con l’obiettivo di promuovere progetti di solidarietà ritraendo sui muri della città alcuni “superhumans”, ovvero personaggi che con le loro azioni hanno contribuito a cambiare il mondo.

Accanto al volto di Liliana Segre che saluta i passanti nel centro di Firenze, la scritta: “+ memoria, – odio”.

“È una delle ultime testimoni dell’Olocausto. A 13 anni venne deportata ad Auschwitz e da allora, ogni giorno, è impegnata per non far dimenticare l’orrore di ciò che è accaduto. Un impegno che sosteniamo con convinzione, per non abbandonare il nostro futuro all’odio e all’indifferenza”, così la fondazione ideatrice della campagna Il momento è adesso descrive il murale nella foto condivisa su Instagram.

