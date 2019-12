“Matteo Sardina”: il nuovo murale di Tv Boy a Milano

“Matteo Sardina”: è questo il nuovo murale di Tv Boy, con protagonista Matteo Salvini, apparso a Milano, zona Navigli.

In questa sua nuova creazione, lo street artist raffigura il leader della Lega nei panni di una sardina. Il riferimento è chiaramente al movimento delle sardine, che nasce per contrastare la retorica semplificatrice dei populisti e che, per questo motivo, ha tra i suoi principali bersagli proprio Salvini.

“In questo mare di proteste, che pesce prendere”, scrive Tv Boy sui social a corredo dell’immagine del murale.

Il murale è subito diventato virale ed è stato condiviso da tantissimi utenti sui social. Non si tratta dell’unico murale di Tv Boy apparso in zona Navigli. Lo street artist ne ha infatti realizzato un altro in cui sono affiancati Liliana Segre e lo stesso Salvini.

La senatrice tiene in mano un cartello con su scritto “Stop hate”. L’ex ministro dell’Interno, dal canto suo, ha anche lui in mano un cartello, la cui scritta recita “Matteo Sardina”, come nell’altro murale a lui dedicato.

