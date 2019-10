Moscopoli, quattro domande a Salvini dal M5S

Nelle stesse ore in cui il premier parlava in audizione al Copasir sul cosiddetto Russiagate, Pd e M5S sono passati all’attacco di Matteo Salvini sul caso Moscopoli: dal Blog delle Stelle i pentastellati hanno posto al leader della Lega quattro domande sul caso degli incontri in cui si parlava di fondi russi per il Carroccio.

Gli interrogativi sono diventati più pressanti dopo l’inchiesta di Report che ha ricostruito i contatti tra l’ex portavoce di Salvini Gianluca Savoini e le sue conversazioni a Mosca.

“Perché – chiede il Movimento 5 Stelle nella prima domanda pubblicata – Salvini aveva fatto credere quasi di non conoscere Savoini nonostante fosse il suo ex portavoce, avesse partecipato a moltissimi convegni della Lega, ci fossero numerose foto e video che li ritraggono insieme e che fossero amici da 30 anni?”.

Salvini – attacca il M5S nel post sul suo blog di riferimento – “è scappato dal Parlamento, non ha chiarito la vicenda legata ai presunti fondi russi alla Lega e continua a non rispondere a legittime domande”. E ancora: “Lo abbiamo visto, incalzato dai cronisti di Report, imbarazzato in certi silenzi e imbarazzante nelle solite battute puerili che non fanno ridere nessuno. I cittadini chiedono semplicemente trasparenza e verità: Salvini non risponde”. “Eppure – continua il blog delle Stelle – si tratta di un’inchiesta per presunta corruzione internazionale che riguarderebbe lui e la Lega, con contraddizioni e punti oscuri ancora tutti da chiarire e che politicamente vanno subito chiariti”.

L’oligarca russo a Report: “Abbiamo scelto la Lega perché ha un livello socio culturale molto basso”

Fabio Fazio contro Salvini: “Guardate la puntata di Report, è incredibile che nessuno risponda”

La Russia ha usato la Lega per iniettare il virus del neo-fascismo antiliberale e antieuropeista nella politica italiana (di L. Tosa)

L’ex direttore della Padania a Report: “Salvini è una creatura di Savoini, avevano grande complicità”

Potrebbero interessarti I piani di Renzi per il governo: “Il rischio elezioni non esiste, la spina l’ho attaccata io” Moscopoli, Pd e M5S vogliono una commissione parlamentare Standing ovation per Juncker, eurodeputato della Lega resta seduto e lui gli fa il cenno di alzarsi | VIDEO

Inchiesta Report sulla Lega, Salvini: “Preoccupato? Ieri ho visto Checco Zalone”

Il Cda Rai attacca Report per la puntata sui fondi russi alla Lega di Salvini