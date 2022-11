Morte Maroni, Calderoli: “Se ne va un pezzo della mia vita”. Le reazioni commosse della politica

“In questo momento non trovo le parole per esprimere il mio dolore per la perdita di Roberto Maroni. Non trovo le parole giuste per salutare un amico, un compagno di una trentennale battaglia politica che ha cambiato e caratterizzato la nostra vita, un compagno di mille momenti insieme, di lunghissime giornate in via Bellerio, nell’ufficio di Umberto Bossi, alle feste della Lega e poi per decenni in Parlamento e al Governo. Con lui se ne va un pezzo della mia vita, della mia storia, dei miei ultimi trent’anni”. Sono le parole di Roberto Calderoli, senatore della Lega e ministro per gli Affari Regionali e per l’Autonomia, dopo aver appreso della morte di Roberto Maroni.

“Non ho parole e penso anche al destino, alla mia battaglia che combatto da dieci anni contro un tumore, una battaglia che ho vinto, e alla sua battaglia, purtroppo impossibile da vincere e si aprono tante riflessioni, tante domande senza risposta. Penso a tante cose, penso a Bobo. Una preghiera per lui, un abbraccio a tutta la sua famiglia in questo terribile momento di dolore”, conclude Calderoli.

“Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto”. Lo scrive Matteo Salvini su Instagram, ricordando Roberto Maroni morto oggi. Maroni “amava la barca a vela” ricorda il leader della Lega a Rtl 102.5. “Un pensiero e una preghiera per chi ha fatto il segretario della Lega prima di me” dice Salvini, “un pensiero alla sua famiglia e a chi lotta contro la malattia”.La morte di Roberto Maroni ha lasciato Giorgia Meloni “profondamente colpita”. Il premier definisce l’ex ministro ed ex segretario della Lega “un amico, un politico intelligente e capace, un uomo che ha servito le Istituzioni con buonsenso e concretezza”. Il governo, ha proseguito Giorgia Meloni, “esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”.

È “con profondo dolore” che il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha saputo della morte di Roberto Maroni che, ha ricordato su Instagram: “Era un amico, più volte autorevole ministro dei miei governi, già segretario della Lega Nord e valido governatore della Lombardia. Mancheranno la sua lucidità e la sua visione politica, il suo incommensurabile attaccamento alla Lombardia ed alle regioni del Nord produttivo. Mi stringo al dolore dei suoi cari e degli amici della Lega”.

Il sindaco di Milano Beppe Sala, lo ricorda su Twitter come politico e come amico: “Di Roberto Maroni si potrebbero dire tante cose. Protagonista di una lunga stagione politica per me è stato soprattutto un amico. Ci siamo consultati, confidati, a volte sfidati. Con la fiducia e il rispetto che devono esserci quando si crede nell’amicizia. Mancherai a me e a tanti”.

“Con la morte di Roberto Maroni la Lombardia perde una persona seria e perbene. È stato per tanti di noi un avversario politico tenace e sempre leale. Un abbraccio ai suoi cari!”. Scrive Pierfrancesco Majorino, candidato del partito democratico alla presidenza della regione. E si unisce al ricordo anche Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano che con Maroni aveva lavorato ai tempi di Expo: “Da sindaco e in Parlamento ho conosciuto Roberto Maroni e pur nelle differenze politiche ne ho apprezzato la volontà di collaborazione e il tratto personale- Le mie condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

Tanti i messaggi dal Pd. Scrive Enrico Letta, il segretario nazionale: “Tanti ricordi e tanti confronti. Sempre pieni di rispetto e di sostanza. Che tristezza. Ci mancherai. Ti sia lieve la terra Roberto”. “A nome di tutte le democratiche e tutti i democratici lombardi esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e alla comunità politica della Lega”, scrive da parte del Pd lombardo, il segretario, Vinicio Peluffo.