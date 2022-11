Morto Roberto Maroni, la malattia dell’ex ministro dell’Interno della Lega

Qual era la malattia di Roberto Maroni? L’ex ministro dell’Interno e segretario della Lega lottava da tempo contro una grave malattia. Questa notte un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute hanno portato oggi, 22 novembre 2022, alla sua morte a soli 67 anni. Ex ministro dell’Interno e del Lavoro, Maroni, oltre a far parte di vari governi guidati da Silvio Berlusconi, era stato segretario della Lega e governatore della Lombardia.

Storico numero due di Umberto Bossi nel Carroccio, era gravemente ammalato da quasi due anni. Ma qual era la malattia di Maroni? La sua famiglia ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo. Sappiamo però che poco meno di due anni fa aveva avuto un mancamento ed aveva battuto la testa cadendo a casa sua. Da lì a poco era stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’istituto neurologico Besta di Milano. Recentemente, a ottobre, aveva parlato esplicitamente della sua malattia in un’intervista al Corriere: “È una cosa che non trascuro, facendo tutte le cure necessarie. Ho capito che tra le cose importanti non c’è la politica con la “p” minuscola”. “Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto”. Così il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha ricordato su Instagram il suo compagno di partito.

“Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”. Con queste parole la famiglia ha annunciato la scomparsa di Roberto Maroni. “Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson). Ciao Bobo”, concludono.

Chi era

Volto storico del Carroccio e già ministro dell’Interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV, Roberto Maroni è stato presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018. Assieme a Roberto Calderoli e Manuela Dal Lago, divenne parte del triunvirato formatosi ad aprile 2012 fino al congresso della Lega Nord per sostituire la carica di segretario del partito dopo che il leader Umberto Bossi venne coinvolto in un’inchiesta giudiziaria per l’accusa di appropriazione indebita dei rimborsi elettorali. Poi a luglio dello stesso anno venne eletto al congresso come segretario federale della Lega Nord dall’1 luglio 2012 al 15 dicembre 2013. A dicembre subentrò Matteo Salvini alla guida del partito. Alle regionali in Lombardia del 2013 venne eletto con il 42,8% dei voti, per poi non ricandidarsi alle successive elezioni del 2018.