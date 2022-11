Morto Roberto Maroni: le cause della morte dell’ex segretario della Lega

Morto Roberto Maroni: quali sono le cause della morte dell’ex segretario della Lega

Quali sono le cause della morte di Roberto Maroni, ex segretario della Lega, morto oggi a 67 anni? L’ex ministro era gravemente malato da quasi due anni. Il politico, a lungo tempo numero due di ossi nel Carroccio, da tempo combatteva con una grave malattia. In nottata l’aggravarsi delle sue condizioni che hanno portato oggi, 22 novembre 2022, alla morte.

In un’intervista al Corriere della Sera, Maroni aveva parlato della sua malattia: “È una cosa che non trascuro, facendo tutte le cure necessarie. Ho capito che tra le cose importanti non c’è la politica con la “p” minuscola”. Roberto Maroni ha avuto un mancamento ed ha battuto la testa cadendo a casa sua nel gennaio 2021. Dopo una serie di esami i medici hanno poi deciso di operarlo alla testa. La famiglia del leghista ha sempre mantenuto il riserbo sulle sue reali condizioni e su quale fosse la malattia di Maroni. Fu il quotidiano Libero con un articolo del 9 maggio 2021 a firma di Renato Farina a parlare apertamente di ‘tumore’.

“Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”. Con queste parole la famiglia ha annunciato la scomparsa di Roberto Maroni. “Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson). Ciao Bobo”, concludono i familiari.

Chi era

Una vita nel Carroccio, Maroni è salito alla guida del partito tra il luglio 2012 e il dicembre 2013, negli anni di transizione della Lega dall’era Bossi a quella Salvini. Chiusa l’esperienza da segretario, Maroni è stato governatore della “sua” Lombardia dal 2013 al 2018. Prima gli anni da deputato a Roma e i diversi incarichi nei governi Berlusconi. È stato ministro dell’Interno e vicepremier tra il 1994 e il 1995, poi è tornato al Viminale nel triennio 2008-2011. Maroni è stato anche ministro del Lavoro per 5 anni (2001-2006), durante l’esecutivo più longevo della storia italiana. Oggi, dopo la notizia della morte, l’attuale leader della Lega Matteo Salvini lo ha ricordato così sui social: “Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto”.