Salvini piange la morte del “grande maestro” Battiato, ma nel 2013 lo definiva un “piccolo uomo”

Morte Franco Battiato: nel 2013 Salvini lo definiva in un tweet un “piccolo uomo”

Nel giorno della morte di Franco Battiato è diventato virale sui social un vecchio tweet del 2013 di Matteo Salvini in cui il leader della Lega definiva il cantautore “un piccolo uomo”.

Pochi minuti dopo la notizia della scomparsa di Battiato, infatti, Salvini ha scritto sui social, citando La cura, uno dei brani più famosi dell’artista: “‘Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’. Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco Battiato”.

“Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…”

Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco #Battiato. pic.twitter.com/864MwTvWjx Musica / Il Battiato politico: piantò la bandiera bianca, denunciò “troie” e "maiali". E nulla fu come prima (di Luca Telese) Cronaca / “Ci ha lasciato un Maestro”: musica e politica ricordano Franco Battiato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 18, 2021

A molti utenti, però, non è sfuggito il fatto che nel 2013 il leader della Lega scriveva su Twitter: “Franco Battiato, grande artista, ma piccolo uomo”.

L’attacco di Salvini era arrivato in risposta alle dichiarazioni di Battiato, allora assessore alla Cultura della regione Sicilia, al Parlamento europeo in cui affermò: “Ci sono troie in giro in Parlamento che farebbero di tutto, dovrebbero aprire un casino”.

Dichiarazioni che provocarono le reazioni del mondo politico, tra cui quella di Matteo Salvini, ora attaccato dai fan del cantautore per questa giravolta sui social.

Leggi anche: A Battiato, che mi ha insegnato la tenerezza senza vergogna e la stupidità sfacciata (di L. Tomasetta)