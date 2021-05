“Ci ha lasciato un Maestro”: musica e politica ricordano Franco Battiato

È morto stamattina nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, Franco Battiato. In oltre 50 anni di carriera il cantautore e musicista siciliano ha spaziato ogni genere musicale, dal rock progressivo alla musica leggera, passando per l’elettronica e l’opera lirica. La forte ricerca nelle sonorità e nei testi non gli ha impedito di raggiungere una grande popolarità, occupando uno spazio unico nella scena musicale italiana. La famiglia oggi ha dichiarato che i funerali si terranno in forma privata.

Mattarella: “profondamente addolorato”

La notizia della sua morte ha subito suscitato molte reazioni da colleghi musicisti ma anche dal mondo della politica e della cultura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è detto “profondamente addolorato dalla morte di Franco Battiato, artista colto e raffinato. Con il suo inconfondibile stile musicale, frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione, ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini nazionali”. Anche il ministro della Cultura Dario Franceschini ha reso omaggio all’autore nato a Jonia il 23 marzo del 1945, che dal 2019 si era ritirato dalle scene. “Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”, ha detto in una nota pubblicata sul sito del ministero.

“Che grande tristezza. Sono senza parole. #Battiato”, ha scritto su Twitter Marco Mengoni. “Se ne va uno dei più grandi cantautori della musica italiana che ha regalato capolavori senza tempo, un patrimonio musicale che supererà le correnti gravitazionali. Ciao Maestro” hanno dichiarato su Instagram gli Stadio.

“Ironia, saggezza, intelligenza infinita, genialità. Ci mancherai tanto maestro ma la tua arte rimarrà per sempre”, ha detto su Twitter Eros Ramazzotti, pubblicando un video in cui scherzavano insieme.

“Non ho mai avuto la fortuna di incontrarlo, ma ho avuto la fortuna di vivere il suo tempo. A questa strana primavera mancherà il suo sguardo, la sua splendida, vivace intelligenza, la sua gentilezza”, ha scritto Diodato. “Ciao Francuzzo mio. Oggi il mio cuore piange per te. Tu sai. E io so”, lo ha salutato Emma Marrone.

“Oggi la musica italiana perde una sua colonna portante, un’artista con cui siamo cresciuti e che ha regalato la sua arte a tutti noi. Ciao Maestro, ci mancherai”, lo hanno ricordato i Maneskin, vincitori dell’ultimo festival di Sanremo. “Caro Franco, come faremo senza di te. Nessuno lo sa”, il messaggio scritto da Tiziano Ferro su Instagram.

“Solo una parola: grazie”, ha scritto Daniele Silvestri, accompagnando il messaggio a un video in cui canta Stranizza d’amuri con Carmen Consoli e Max Gazzè.

“Com’era contagioso e nuovo il cielo. E c’era qualche cosa in più nell’aria”, ha affermato lo scrittore Nicola Lagioia, citando Caffè de la Paix del 1993. “A te caro Franco, con il cuore colmo di tristezza dedico il mio silenzio nel ricordo delle emozioni e dei sorrisi che mi hai regalato”, lo ha ricordato Fabio Fazio.

“Quando non ho visto una sua intervista o un suo messaggio dopo la morte di Milva avevo già capito che stava molto male. Grazie delle belle canzoni che hai scritto e cantato, delle contaminazioni di generi e linguaggio, di aver sempre osato e sperimentato”, il ricordo di Vladimir Luxuria.

Le reazioni della politica

“‘Io avrò cura di te’. Per me la più bella con le parole più semplici e più potenti. Grazie di tutte le emozioni che ci hai dato” ha scritto il segretario del Partito democratico Enrico Letta. Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha citato La Cura. “’Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’ Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco Battiato”, ha scritto.

Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni ha anche citato un suo brano celebre. “Sul ponte sventola bandiera bianca”, ha scritto su Twitter. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte invece ha citato Prospettiva Nevski: “‘E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire.’ Ciao Maestro”. La stessa citazione scelta dal monsignor Gianfranco Ravasi. “…com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire (Franco Battiato, R.I.P.)”, ha scritto su Twitter il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

“Il mio sincero, profondo dispiacere per la scomparsa di Franco Battiato. Maestro. Poeta. Signore della musica e delle parole. Ci mancherà”, ha detto il presidente del parlamento europeo Davide Sassoli. Secondo Giorgia Meloni, “L’Italia si inchina alla vita, all’opera di Franco Battiato. A Dio Maestro”. Anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi è stato tra i primi a ricordare Battiato: “Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio Maestro”.