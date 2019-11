Giorgia Meloni balla e canta “Io sono Giorgia” in tv | VIDEO

Meloni balla e canta “Io sono Giorgia” in tv | VIDEO

Giorgia Meloni ha ballato e cantato la hit “Io sono Giorgia” in tv. La leader di Fratelli d’Italia oggi, martedì 26 novembre, si è esibita per qualche secondo prima di essere intervistata a L’Aria che Tira, in onda su La7, insieme alla conduttrice Myrta Merlino. “Sono rimasta stupita anch’io, è un gran pezzo, ti entra in testa e mi ritrovo io stessa a cantarla”, ha poi detto l’esponente della destra parlando del tormentone. Qui il video:

Gli autori della hit “Io sono Giorgia” sono due dj milanesi di 27 e 24 anni Mem&J. Gli artisti hanno mixato il discorso pronunciato da Meloni il 19 ottobre scorso, in occasione della manifestazione in piazza San Giovanni a Roma organizzata dalla Lega contro il governo. Il brano, pubblicato su YouTube il 26 ottobre, ha ottenuto in un mese quasi 7 milioni di visualizzazioni e ha anche fatto aumentare la popolarità web della presidente di Fdi. È diventato una vera e propria mania tanto da essere scelto come inno del Gay Pride. Alla diffusione del brano hanno ovviamente contribuito anche i social network. “Io sono Giorgia” è risultato particolarmente popolare su TikTok.

