“Io sono Giorgia”: boom di popolarità web di Giorgia Meloni

“Io sono Giorgia”, il tormentone virale sui social network che riprende alcune parole di Giorgia Meloni in un comizio, sta aumentando la popolarità web della leader di Fratelli d’Italia. A dimostrarlo non sono solo milioni di visualizzazioni o condivisioni dei video musicali con il brano in sottofondo, ma anche il volume delle ricerche online.

A guardare i grafici di Google Trend, lo strumento che consente di conoscere la frequenza di una ricerca in uno specifico periodo su Google, il numero di utenti che in questi giorni sta cercando risposte per la keyword “Giorgia Meloni” non è mai stato così alto.

Google Trend consente di confrontare i dati sulle ricerche relativa a una parola o una frase dal 2004 ad oggi. E nome e cognome della presidente di Fdi non avevano ottenuto dati così alti nemmeno con il successo delle ultime elezioni europee, quando il partito ha superato il 6 per cento dei consensi.

Il grafico relativo agli ultimi mesi che confronta il volume di “Io sono Giorgia” e “Giorgia Meloni” mostra un’impennata a partire dal 3 novembre con un picco raggiunto il giorno 7.

Gli autori di “Io sono Giorgia” sono due dj milanesi di 27 e 24 anni Mem&J. Gli artisti hanno mixato il discorso pronunciato da Giorgia Meloni il 19 ottobre scorso, alla manifestazione in piazza San Giovanni a Roma organizzata dalla Lega contro il governo. Il brano, pubblicato su YouTube il 26 ottobre, ha ottenuto in venti giorni quasi 5 milioni di visualizzazioni. È diventato una vera e propria mania tanto da essere scelto come inno del Gay Pride.

“Tutto avremmo voluto fuorché diventasse una sigla per la Meloni”, hanno dichiarato Mem&J in un’intervista. “Il video di Giorgia Meloni al comizio in piazza San Giovanni era già tristemente virale per quello che diceva: noi abbiamo voluto girarlo in chiave ironica e trasformarlo in un discorso a favore della comunità Lgbt. Adesso questa cosa si è persa, tanto la leader di Fratelli d’Italia lo ha rigirato a suo favore: però, d’altronde, fa parte del gioco”. E chissà se anche la hit ha contribuito all’ascesa di consenso. Oggi Fdi nei sondaggi è vicina al 10 per cento dei consensi.

