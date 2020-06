Salvini, il manifesto del tour in Campania con la foto dell’Etna

Ieri, giovedì 4 giugno, ha fatto molto discutere un post condiviso da Matteo Salvini sulla sua pagina Twitter, in cui il leader della Lega ha annunciato il suo tour in Campania. Come hanno notato alcuni, infatti, il manifesto che campeggiava alle spalle di Salvini nella foto dell’evento mostrava l’immagine dell’Etna (imbiancato) al posto di quella del Vesuvio. “Un po’ mi vergogno. Ma non per questo individuo che oggi fa il tour in Campania e usa questa grafica, ma per aver avuto l’Etna a due passi senza mai averlo visto”, ironizza un cittadino di Napoli su Twitter condividendo la foto del manifesto.

In molti hanno immortalato e criticato il post prima che lo staff della pagina di Salvini lo modificasse con l’immagine corretta, che mostra anche l’altra Regione del Sud che il segretario del Carroccio visiterà nei prossimi giorni, il Molise. Come fa notare anche il sito Giornalettismo, infatti, andando a scavare nella cronologia del post, è possibile vedere che l’immagine iniziale è stata rimossa e sostituita. Ma non abbastanza in fretta da sfuggire all’occhio attento dei social, che tutt’oggi scherzano sulla gaffe dell’ex ministro. “Genova aspetta Salvini”, scrive un utente di Twitter condividendo la foto di Sidney.

Leggi anche:

1. Il regista Giovanni Veronesi attacca Salvini: “Irresponsabile, vado via da Roma” 2. Centrodestra in piazza, assembramenti e niente mascherine per il corteo di Salvini e Meloni 3. Per la Festa della Repubblica in piazza ci vanno i nemici della Repubblica

Potrebbero interessarti Decreto scuola, scontri interni, divisioni e punti chiave. Oggi il voto finale Bersani: "Coronavirus? Col centrodestra non bastavano i cimiteri". L'ira di Salvini Il regista Veronesi attacca Salvini: "Irresponsabile, vado via da Roma"