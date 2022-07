“Conte è un clown che non fa più ridere”: il durissimo attacco di Matteo Renzi all’ex premier | VIDEO

“Giuseppe Conte è un clown”: Matteo Renzi contro l’ex premier | VIDEO

“Giuseppe Conte è come quei clown che non fanno più ridere”: così il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha duramente attaccato l’ex premier dopo il non voto del Movimento 5 Stelle alla Camera sul dl Aiuti.

#Conte ormai è un clown a fine carriera, di quelli che non fanno più ridere.

Il #M5S decida cosa fare, ma la smetta di giocare sulla pelle dei cittadini.@matteorenzi pic.twitter.com/rQ3O3xmyug — Italia Viva (@ItaliaViva) July 11, 2022

Intervenuto alla presentazione del libro dell’ex ministro Claudio Martelli, Renzi ha dichiarato: “Giuseppe Conte è come quei clown che non fanno più ridere alla fine della carriera”.

“Non fa più ridere perché sta imponendo il suo narcisismo e la sua presenza in tutti i canali senza offrire una sola soluzione ai problemi del Paese” ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio.

“Se vogliono far cadere il governo lo facciano cadere, se si deve andare a nuove elezioni andiamo, se si vuole andare avanti con Draghi, che è la soluzione da noi auspicata, si vada avanti, ma bisogna prendere una decisione, i cittadini non possono aspettare” ha poi affermato Renzi.

“Se deve far cadere il governo lo faccia, io so come si fa, deve ritirare i ministri” ha aggiunto l’ex segretario del Pd lanciando l’ennesima frecciata al leader del M5S.