Vertice di Grillo con Conte e i big M5S per decidere il futuro del Movimento

Il garante M5S Beppe Grillo ha partecipato a Roma a un vertice con i big del Movimento Cinque Stelle, per discutere il futuro del partito. Alla riunione, durata circa due ore, ha partecipato un ristretto gruppo di esponenti del Movimento, tra cui l’ex premier Giuseppe Conte e il capo politico uscente Vito Crimi.

I pentastellati sono riuniti all’hotel Forum di Roma, albergo normalmente scelto da Grillo per i suoi soggiorni nella Capitale. Dal vertice si attendono decisioni importanti, destinate a rivoluzionare l’assetto stesso del Movimento, con un possibile cambio di vertice in corsa a poche settimane dalla pronuncia degli iscritti che hanno decretato la fine della figura del capo politico e la nascita al suo posto di un comitato direttivo a cinque.

Come anticipato nei giorni scorsi, è possibile che si prospetti un ruolo di primo piano per Conte alla guida del Movimento. In questo caso, i pentastellati potrebbero decidere di cambiare il loro statuto per conferirgli un incarico. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, durante il vertice alcuni 5 Stelle avrebbero sollevato la necessità di affiancare al ruolo politico uno o due vice, per non centralizzare troppo il potere nella mani di un’unica persona.

Altri, tra cui il capo politico reggente Vito Crimi, avrebbero sottolineato la necessità di non ignorare il voto della base di pochi giorni fa, che ha indicato la strada di una “governance” a 5 al posto del capo politico, votando appositamente una modifica dello statuto. Il comitato direttivo potrebbe diventare una sorta di segreteria politica ad affiancare Conte.

