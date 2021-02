Casalino alla Rai, miracoli del servizio pubblico: via i riferimenti diretti a Renzi Salvini e Meloni

Tanto tuonò che non piovve. Già, perché a quanto pare nella messa in onda della trasmissione della De Girolamo “Ciao, Maschio” non si è più fatto cenno direttamente a Matteo Renzi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Tre leader politici che, almeno stando alle anticipazioni delle agenzie di stampa, sarebbero stati tirati in ballo da Rocco Casalino (“Anche a Palazzo Chigi le opposizioni, Meloni e Salvini, ma anche Renzi, hanno sempre cercato di denigrarmi ed insultarmi”).

Ieri il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, aveva protestato in maniera vibrante. Anzaldi aveva chiesto le dimissioni di Salini, se le anticipazioni si fossero rivelate vere. Nella messa in onda, però, i riferimenti diretti ai tre leader non c’erano. Nella puntata della trasmissione di Nunzia De Girolamo il portavoce di Conte ha parlato genericamente di “opposizione” ma senza chiamare direttamente in causa nessuno. A questo punto ci si chiede cosa sia realmente accaduto: si è trattato di un errore da parte delle agenzie di stampa o, più semplicemente, la trasmissione di Nunzia De Girolamo ha poi deciso di “smussare” le dichiarazioni?

