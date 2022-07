M5s, al via il Consiglio nazionale per decidere sulla crisi di governo

E’iniziato alle 9 il Consigilio nazionale del M5s. L’incontro è stato convocato da Giuseppe Conte con lo scopo di decidere in merito al voto di fiducia sul Dl Aiuti in votazione domani al Senato. Nel caso in cui il Movimento scelga di uscire dall’aula, come ha fatto alla Camera, è probabile l’apertura di una crisi di governo. E’ questo lo scenario per cui spingono gran parte dei grillini. Ancora ieri il premier Draghi ha ripetuto come “non ci sarà un altro governo senza il Movimento cinque stelle”.

Intanto, il Pd chiede all’alleato grillino di assumersi la responsabilità di lasciar proseguire l’impegno dell’attuale esecutivo. La capogruppo dem Simona Malpezzi, in un’intervista a Repubblica, lancia un appello ai 5S: “Sarebbe incomprensibile una crisi di governo”. Il segretario dem Enrico Letta alle 14 riunirà l’assemblea dei gruppi Pd. E Silvio Berlusconi sostiene che “anche senza 5S il governo potrà andare avanti”.