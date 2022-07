Salvini contrario al Draghi Bis: “La Lega non resterà in un governo senza il M5s”

“Non siamo disposti a restare in un esecutivo senza il M5S”. Anche Matteo Salvini si dice contrario all’ipotesi di un Draghi bis, mentre il Movimento 5 stelle valuta la possibilità di uscire dal governo, in vista del cruciale voto di fiducia di domani al Senato. “Se i 5 stelle fanno quello che ritengono di fare, mi sembra che la strada sia segnata”, ha detto in conferenza stampa Salvini, dopo il no ribadito dallo stesso presidente del Consiglio a un nuovo governo da lui guidato. “Se il governo fa le cose fa avanti, se va avanti con ricattini e litigi no. Io prendo per buone le parole di Draghi quando ha detto che non governa senza il M5s”, ha spiegato. “Altre robe strane le lasciamo perdere, anche perché governare con il Pd non è esercizio facile”, ha sottolineato Salvini, il quale si diceva convinto fino allo scorso fine settimana che le elezioni si sarebbero tenute il prossimo marzo.

“Ho ben chiaro che gli italiani sapranno cosa scegliere al voto. Non vedo l’ora che gli italiani possano tornare a dire la loro”, ha detto oggi. “Se i 5S non vota un decreto della maggioranza, fine, parola agli italiani. Si va a votare”.

L’ex ministro dell’Interno ha anche messo in evidenza le richieste della Lega: “azzerare la Fornero, la pace fiscale, la soglia minima per la flat tax va poi aumentata”. “Saranno mesi complicati ma la Lega c’è, se si va avanti con mance e mancette non è il bene del paese”, ha detto Salvini, tornato anche a criticare le sanzioni imposte contro la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. “Ad oggi chi sanziona si fa più male rispetto a chi è sanzionato, e questo lo pagano i nostri lavoratori”.