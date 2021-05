Il ritorno di Gallera: nominato presidente della Commissione bilancio in Lombardia

L’ex assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera è stato eletto a capo della commissione bilancio della Regione. “Ringrazio tutti i consiglieri. Sarà un piacere. Garantisco un ruolo di equilibrio e di rispetto nei confronti di tutti in questa commissione di controllo. Ho un’esperienza importante alle spalle e la metto a disposizione di questa commissione”, ha dichiarato l’esponente di Forza Italia che ha guidato la sanità lombarda nel durissimo anno della pandemia tra incertezze e memorabili gaffe.

Proprio nel rimpasto di gennaio 2021, in cui Gallera è stato sostituito con Letizia Moratti, la commissione bilancio era rimasta scoperta perché l’allora presidente, Marco Alparone, in quota Fi, era stato nominato sottosegretario in Giunta al Sistema dei Controlli e alla Delegazione di Bruxelles. In questi quattro mesi, in cui l’ex assessore ha svolto il ruolo di consigliere rimanendo lontano da ruoli apicali, la commissione era stata guidata dal vice di Alparone, Marco Colombo. Ma quest’ultimo ha perso le elezioni interne con Gallera, che si è aggiudicato 47 preferenze contro le 30 andate a Colombo, consigliere della Lega.

