Lombardia, Patrizia Baffi lascia Italia Viva

Patrizia Baffi lascia Italia Viva per passare a Fratelli d’Italia. A riportare la notizia è oggi, 17 aprile 2021, La Repubblica. La consigliera lombarda lo scorso anno divenne “famosa” perché, mentre Milano e la Lombardia si ritrovano immerse nell’incubo dei contagi nelle RSA e le opposizioni in consiglio regionale presentavano una mozione di sfiducia contro il Presidente Attilio Fontana, decise di non votare per la seconda volta una mozione di sfiducia contro il Governatore e l’assessore Gallera accusando l’opposizione (che avrebbe dovuto essere la sua collocazione) di usare un “metodo d’assalto”.

“Io pro-Fontana? No, ma le mozioni di sfiducia sono pagliacciate”, disse in un’intervista al nostro giornale. Ora il cambio di idea?

Dal PD a Italia Viva, da Italia Viva a Fratelli d’Italia

Un percorso politico particolare quello della Baffi. Ex consigliera comunale per una lista civica nel comune di Codogno, viene eletta in Regione il 4 marzo 2008 con 1639 preferenze nelle fila del PD. Il 20 ottobre di un anno dopo Baffi decide di lasciare il PD e di seguire Renzi in Italia Viva. “Non è un cambio di rotta, voglio precisarlo subito, ma è il frutto di una decisione chiara: voglio continuare la strada iniziata nel 2013, mantenendo la coerenza”, disse in un’intervista al quotidiano “Il Cittadino”. L’8 settembre dell’anno scorso poi la decisione di non votare per la seconda volta una mozione di sfiducia contro Fontana e Gallera. Ora il probabile passaggio a Fratelli d’Italia.

