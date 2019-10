Leopolda 2019, Marattin a TPI: “Ci accusano di esibizionismo, ma vogliamo solo proporre nuove idee” | VIDEO

“Ci piace pensare la Leopolda come un punto fermo per capire cosa abbiamo fatto in questi 10 anni, oggi che è nato un nuovo partito”: a dirlo è il deputato di Italia Viva Luigi Marattin ai microfoni di TPI, a margine della kermesse renziana Leopolda 10.

E a chi dal Partito Democratico accusa Italia Viva di essere solo in cerca di visibilità, Marattin risponde: “Vogliamo proporre idee nuove senza essere tacciati di esibizionismo o di dare ultimatum”.

Poi il deputato di Italia Viva ha specificato: “Vogliamo solo migliorare la vita dei cittadini, a qualcuno magari non fa piacere confrontarsi sui contenuti”.

Sulla manovra, Marattin affonda sulle tasse: “Tassare nel 2019 non è mai una buona idea”. “La tasse sulle merendine è proprio una sciocchezza per esempio. Proponiamo l’alternativa della cedolare secca a canone concordato”, conclude Marattin.

