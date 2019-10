Scalfarotto a TPI: “La Leopolda di Italia Viva scoppia di partecipanti” | VIDEO

“Questa Leopolda è piena di gente e abbiamo un nuovo nato in famiglia, il nuovo partito”: a dirlo è il Sottosegretario al ministero degli Esteri e deputato di Italia Viva Ivan Scalfarotto ai microfoni di TPI, a margine della kermesse renziana Leopolda 10.

Sul simbolo del partito Italia Viva appena presentato alla Leopolda, Scalfarotto commenta: “Anche io avevo votato quello di mezzo con le ali, poi ci si affezionerà col tempo come succede per qualunque altra cosa”.

Poi il deputato di Italia Viva ha specificato: “C’è un sentimento che è una parola che spesso non si associa alla politica che in altre manifestazioni non si trova davvero. Ci sono ragazzi che hanno iniziato a 14 anni e che ora ne hanno 21/22, una gioventù meravigliosa”.

Sull’esperienza al ministero degli Esteri, Scalfarotto si dice soddisfatto: “Mi occuperò di commercio internazionale e cercherò di far si che le nostre industrie esportino il più possibile”, conclude Scalfarotto.

