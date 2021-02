Insulti a Giorgia Meloni, il compagno Andrea Giambruno la difende in tv

Il giornalista Andrea Giambruno, compagno della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, è intervenuto in diretta tv a TgCom24 per rispondere agli insulti del professore di Storia dell’università di Siena, Giovanni Gozzini, che ha insultato la sua compagna (“Pesciaiola”, “vacca” e “scrofa”).

Leggendo la rassegna stampa, il giornalista Giambruno si sofferma su un articolo che riferisce degli insulti rivolti dal professore a Giorgia Meloni e dice a sorpresa: “Per chi non lo sapesse, sono il compagno di Giorgia Meloni che è anche la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita – ha detto Giambruno -. Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziate in determinati termini. Mi permetto semplicemente di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Io mi auguro professore – ha concluso -, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi di figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi. Questo è quanto vi dovevo dire”.

Il video dell’intervento del compagno di Giorgia Meloni è stato postato su Twitter da Daniela Santanchè che ha così commentato: “Al fianco di una grande donna c’è sempre un grande uomo. L’amore vince sempre sull’odio di certi ominicchi, bravo Andrea”. La leader di Fratelli d’Italia ha ricevuto telefonate di solidarietà per gli insulti ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Io sono il compagno di Giorgia #Meloni, che è anche la madre di mia figlia. Spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole. Professore mi auguro che i suoi figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi”. Chapeau 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/cKN2Fih7TL — Alberto Danese (@albertodanese89) February 21, 2021

