Il compagno di Giorgia Meloni è il nuovo anchorman di Studio Aperto: ecco chi è Andrea Giambruno

Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, conduce Studio Aperto

Il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, ha debuttato lunedì 14 settembre nell’edizione delle 18,30 alla conduzione di Studio Aperto. Il nuovo anchorman del telegiornale di Italia 1, lavora a Mediaset già da 12 anni come giornalista e autore. Prima di Studio Aperto è stato nelle redazioni di Tgcom24, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia.

La storia d’amore con Giorgia Meloni – Andrea Giambruno (39 anni) e Giorgia Meloni (43 anni) si sono conosciuti dietro le quinte della trasmissione tv Quinta Colonna. “È stato un colpo di fulmine — ha raccontato in un’intervista a Libero — Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena. Così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente. Per me quella banana vale più di quella di Cattelan venduta a 120mila euro. Mi ha chiamato poi lei, ma non è stato casuale, ci ho dovuto lavorare, come sempre con Giorgia”. A proposito della loro relazione il giornalista ha aggiunto: “Non mi infastidisce essere associato a Giorgia, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente”. Milanese lui, romana lei dal loro amore nel 2016 è nata la piccola Ginevra. “La cosa mi attrae di più di lei è la testa. È una donna di grande intelligenza. Fisicamente gli occhi, hanno la stessa tonalità di quelli di mia figlia Ginevra, per me i più belli in assoluto”, ha aggiunto Andrea Giambruno.

Giorgia Meloni, l’intervista a 360 gradi di TPI alla leader di Fratelli d’Italia (di Luca Telese) | VIDEO

