Gozzini dopo la bufera per gli insulti alla Meloni: “Vediamo se chiamarla”

“Vediamo se chiamare la Meloni, aspetto che la notte porti consiglio”. Queste le parole di Giovanni Gozzini, professore di Storia dell’università di Siena, finito al centro della bufera dopo gli insulti in radio alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Spero che non ci siano conseguenze gravi, direi di no. Il rettore ha la mia testa a sua disposizione, il buon nome dell’università prima di tutto”, ha detto Gozzini riferendosi alle possibili sanzioni dell’Ateneo nei suoi confronti. “Era importante che a lui dessi la piena responsabilità. Quello che dovevo dire l’ho detto, non volevo offendere in quel modo, ora starò il più silenzioso possibile, meglio che io stia zitto”.

