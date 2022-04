Il Papa loda Orban per l’accoglienza agli ucraini. Il premier ungherese: “Ho chiesto di sostenere i nostri sforzi per la pace”

“Sono contento della sua presenza”. Così ieri papa Francesco ha ricevuto il primo ministro ungherese Viktor Orban, uno dei leader europei che più ha mantenuto i rapporti con la Russia di Vladimir Putin dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Durante lo scambio dei doni, il pontefice ha espresso apprezzamento per gli sforzi dell’Ungheria a favore dei profughi in arrivo dall’Ucraina, un cambiamento netto rispetto alle politche adottate durante altre ondate migratorie. Al suo arrivo, Francesco ha infatti donato al leader ungherese una formella in bronzo raffigurante San Martino, che protegge il povero donandogli una parte del proprio mantello. Un dono che Bergoglio ha direttamente ricollegato all’arrivo delle centinaia di migliaia di sfollati dal paese vicino. “Non dimenticare che ha dato soltanto la metà del mantello”, ha risposto con una battuta Orban, che ha ricambiato, tra gli altri doni, con due libri di e su Bela Bartok, compositore ungherese.

Alla fine dell’udienza, durata 40 minuti, Orban ha invitato il pontefice a recarsi in Ungheria, dopo la breve visita dello scorso settembre. “Noi l’aspettiamo”, ha detto il primo ministro ungherese, dopo la benedizione che il papa rivolta verso lo stesso Orban, “la sua famiglia e l’Ungheria”.

“Ho chiesto a papa Francesco di sostenere i nostri sforzi per la pace”, ha detto Orban dopo la visita privata, ribadendo di averlo invitato a Budapest. Ad avvicinare il Vaticano al controverso leader ungherese, è infatti l’apertura a una soluzione negoziata al confitto in Ucraina.

Un tema discusso anche durante l’incontro con il segretario della Lega, Matteo Salvini, l’unico leader politico italiano a incontrare Orban durante la sua visita, che non ha tenuto vertici né con esponenti del governo, né con Giorgia Meloni, leader del primo partito della destra, secondo i sondaggi.

“Abbiamo parlato di pace, economia, sostegni per famiglie e imprese, lotta all’immigrazione clandestina, difesa degli interessi italiani e ungheresi”, ha detto Salvini. “Orgogliosi dell’amicizia e della sintonia tra i nostri popoli”, ha aggiunto in un post su Facebook, dove ha pubblicato una foto assieme a Orban.