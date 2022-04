GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Cinquantottesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina: mentre il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu annuncia che le truppe di Mosca hanno conquistato Mariupol, Kiev smentisce sostenendo che vi sono “ancora 2mila soldati combattono nell’acciaieria”. Tesi supportata anche dal presidente Usa Joe Biden che, nel frattempo, ha annunciato l’arrivo entro il weekend in Ucraina di nuovi aiuti militari per 800 milioni di dollari. Intanto, l’Unione Europea, così come confermato dal commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, continua a studiare nuove sanzioni nei confronti della Russia su petrolio e gas. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 22 aprile 2022, minuto per minuto.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 APRILE 2022

Ore 07.00 – Fino a 9 mila corpi in una fossa comune a Manhush – L’amministrazione locale di Mariupol spiegato che oltre 9 mila corpi potrebbero essere sepolti in una fossa comune a Manhush, una cittadina a 20 chilometri a ovest della città.

Ore 06.30 – Zelensky, Russia rifiuta la tregua per la Pasqua ortodossa – “Sfortunatamente la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua (ortodossa, ndr)”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pubblicando un nuovo video rivolto al suo popolo. “Questo dimostra quanto i leader di questo Stato – sottolinea – tengano in considerazione la fede cristiana e una delle feste più importanti e gioiose. Manteniamo comunque la nostra speranza. La speranza per la pace e che la vita vinca la morte”.

Ore 06.00 – Venediktova: registrati 7.600 crimini di guerra – Il procuratore generale dell’Ucraina, Iryna Venediktova, ha confermato che esperti in crimini di guerra stanno aiutando il Paese “ad assicurare l’inevitabilità della responsabilità della Russia”, lo scrive il Guardina. Venediktova ha detto che esperti dalla Slovacchia – tra cui polizia, esperti giudiziari e medici – sono arrivati a Kiev giovedì per aiutare nelle indagini sui crimini di guerra. Più di 7.600 crimini di guerra commessi dalla Russia sono stati registrati. “Il nostro obiettivo è assolutamente trasparente – un’indagine approfondita di ogni crimine di guerra della Federazione Russa per il bene di portare i colpevoli alla giustizia”, ha detto.

