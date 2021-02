Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scelto Paola Ansuini alla guida della comunicazione di Palazzo Chigi. La notizia, uscita negli scorsi giorni come indiscrezione, viene ormai data per certa. Ansuini, attualmente capo del Servizio Comunicazione della Banca d’Italia, ha lavorato al lungo al fianco di Draghi.

Alla scelta di Ansuini corrisponderà un cambio nello stile di comunicazione. I social saranno usati col contagocce, niente gruppi Whatsapp né indiscrezioni fatte filtrare alla stampa. A confermarlo implicitamente è l’ultimo tweet di Ansuini, un retweet di un podcast Ansa intitolato “Draghi e la comunicazione: parlano i fatti, addio retroscena!”.

La comunicazione si prospetta quindi più istituzionale e rigorosa, come indicato da Draghi durante la prima riunione del Consiglio dei ministri. La linea è quella di parlare solo quando si ha qualcosa da comunicare.

Chi è Paola Ansuini: la carriera

Paola Ansuini si è laureata in Scienze politiche alla Luiss Guido Carli di Roma. È entrata in Banca d’Italia nel 1988, iniziando a lavorare nell’ufficio stampa, e fino al 2000 ha ricoperto il ruolo di vice capo della delegazione della banca centrale a Bruxelles. Nel 2001 ha coordinato la campagna di informazione per l’introduzione dell’euro.

Dopo l’arrivo di Draghi in Bankitalia nel 2006, Ansuini viene scelta per la comunicazione. Come si legge nella sua biografia sul sito della Banca d’Italia, Ansuini ha curato dal 2006 al 2011 la comunicazione per il Presidente del Financial Stability Board (precedentemente Financial Stability Forum).

“Nel 2013 è nominata Responsabile della Comunicazione della Banca e dal 2014 Vice capo del Servizio Segreteria particolare del Direttorio e comunicazione”, si legge ancora nella biografia. “Cura la pianificazione strategica delle attività di comunicazione e gestisce i rapporti con i media in occasione dei principali eventi finanziari internazionali (riunioni del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, World Economic Forum di Davos, G7, G8 e G20 dei Ministri economico-finanziari e dei Governatori delle banche centrali)”.

Inoltre, Ansuini ricopre numerosi incarichi nell’ambito del Sistema europeo delle banche centrali: in particolare, è membro dello Eurosystem/ESCB External Communications Committee dal 2011 e dal 2014 rappresenta la Banca nel Single Supervisory Mechanism External Communications Committee.

Non è la prima volta di una donna a capo della comunicazione di Palazzo Chigi: già Mario Molti scelse una donna, Elisabetta Olivi, detta “Betty”.

