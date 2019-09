Governo Conte bis news, le ultime notizie di oggi, sabato 21 settembre

GOVERNO CONTE BIS NEWS – Elezioni regionali in Umbria, M5s – Pd verso intesa su Francesca Di Maolo

Verso l’accordo tra Pd e M5S per le elezioni regionali: ieri gli iscritti al M5S sono stati chiamati al voto sulla piattaforma Rousseau per le Regionali in Umbria: il 60,9 per cento degli iscritti ha detto sì a una candidatura civica in alleanza con il Pd. Ed è stato trovato un nome unitario da candidare: è Francesca Di Maolo, presidente del Serafico.

Governo Conte, gli appuntamenti di oggi

Oggi è previsto l’intervento del premier Giuseppe Conte alla festa di Fratelli d’Italia Atreju 2019 alle ore 11, dove nel pomeriggio sarà presente anche il leader ungherese di estrema destra Victor Orban.

Governo ultime news, che cosa è successo ieri, venerdì 20 settembre

M5s, Rousseau approva patto civico per Umbria

Il 60,9 per cento dei votanti sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera al “patto civico” per l’Umbria annunciato da Luigi Di Maio. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1 per cento.

La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale.

“Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul nome del candidato presidente e liberiamo l’Umbria dalla sola politica. I partiti facciano un passo indietro e gli umbri facciano un passo in avanti” sottolineano fonti pentastellate.

“Sull’Umbria sono fiducioso” ha commentato il segretario Pd Nicola Zingaretti. “Ci sono le condizioni con lo sforzo di tutti – ha aggiunto – per arrivare a una forte candidatura, unitaria e competitiva per il bene di quella bellissima terra orgoglio di tutta l’Italia”. Secondo fonti della maggioranza il candidato sul quale Pd e M5S starebbero cercando una convergenza è la presidente del centro di riabilitazione per disabili “Serafico” di Assisi, Francesca Di Maolo.

Matteo Salvini alla Festa di Fratelli d’Italia Atreju 2019

La giornata di ieri è stata scandita soprattutto dalle parole del premier che, nel tardo pomeriggio di venerdì 20 settembre, è intervenuto, in qualità di ospite, alla Festa di Fratelli d’Italia Atreju 2019, Matteo Salvini. Il segretario della Lega non si trattiene quando deve esprimersi sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Io un voltagabbana così nella mia vita non l’ho mai conosciuto”, è stato il commento di Salvini.

