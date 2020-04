Giorgia Meloni passa al contrattacco. Dopo che ieri il premier Giuseppe Conte l’ha chiamata direttamente in causa, accusandola di dire menzogne sul Mes assieme al leader della Lega Matteo Salvini, oggi la leader di Fratelli d’Italia affida la sua replica ad un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Fino a 2 giorni fa ho condiviso le sue posizioni all’Ue ma il premier pensa a far crescere la sua popolarità. È successo qualcosa di inaudito. Un punto di non ritorno nella nostra democrazia. Una cosa così è fuori dal mondo, è degna di un regime totalitario”, dice Meloni a proposito di Conte.

“La Rai mi conceda lo spazio per replicare, in diretta tivù, a un attacco spropositato”, continua Meloni. “Deve intervenire il presidente della Repubblica su un fatto così grave”. Meloni è convinta che il premier stia “facendo propaganda” e ne approfitti “per far crescere la propria popolarità” mentre lei dice “io non ne ho bisogno. Io sono una patriota, so quanto è difficile battersi per il proprio Paese e non sono stata io a fare i salamelecchi alla Merkel, ma lui”.

Poi Meloni spiega che lei ancora ieri per tutto il giorno ha detto “che condividevo le sue posizioni, che faceva bene a dire che se l’Europa fosse rimasta sorda avremmo fatto da soli, che era giusto lottare perché l’Italia non fosse umiliata e che non andava attivato il Mes. Ero dalla sua parte” quindi non si spiega l’attacco frontale e chiosa: “Conte ha promesso che non cederà sulla richiesta di un fondo per la ripresa finanziato con gli eurobond. O riesce, o fallisce: forse non è propaganda, è una sfida” e “se la vincerà sarò contenta, perché amo l’Italia”, ma poi Giorgia Meloni si chiede polemicamente: “Ma per vincere questa battaglia c’era bisogno di una piazzata del genere? Temo sia solo propaganda. Come ho visto fare troppe volte”.

Leggi anche: 1. [Riservato TPI] “Vi prego fateci chiudere”: la lettera disperata del 25 febbraio scritta dal direttore dell’ospedale di Alzano alla direzione generale / 2. ESCLUSIVO TPI – Parla un dipendente dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi”

3. Coronavirus, cosa prevede il decreto del 10 aprile e quali attività potranno riaprire / 4. “Mascherine in Lombardia? La Regione fa scappare le aziende serie e finisce per comprare dai truffatori”: la denuncia di un intermediario a TPI

