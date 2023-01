La tesi del ministro della Cultura Sangiuliano: “Dante ha fondato il pensiero di destra italiano” | VIDEO

La tesi del ministro della Cultura Sangiuliano su Dante | VIDEO

Dante Alighieri è il fondatore del pensiero di destra italiano: lo sostiene il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il cui intervento durante la convention di Fratelli d’Italia è ben presto diventato virale sul web.

“La destra ha cultura e ha una grandissima cultura – ha dichiarato il ministro – ieri un amico mi ha regalato un libretto in cui c’è scritto ‘tutti i grandi scrittori sono di destra’”.

“Io ritengo che il fondatore, so di fare un’affermazione molto forte, del pensiero di destra nel nostro Paese sia Dante Aligheri perché quella visione dell’umano, della persona e delle relazioni interpersonali, che troviamo in Dante Alighieri, ma anche la sua costruzione politica che in saggi diversi dalla Divina Commedia, sia profondamente di destra”.

“Quindi la destra ha cultura – ha concluso il ministro Sangiuliano – deve soltanto affermare questa cultura”.

Le parole dell’ex direttore del Tg2 hanno inevitabilmente sollevato polemiche sul web, ma anche tra i vari esponenti politici.

“Se non fosse un momento drammatico per il Paese ci sarebbe da ridere” ha dichiarato la capogruppo del Pd in commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi.

“Ma si può?” è stato invece il laconico commento su Twitter del leader di Azione, Carlo Calenda, mentre il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli ha affermato: “Basterebbe il fatto che Dante stava con i guelfi bianchi e chi lo ha esiliato sono i neri: ogni altra considerazione è superflua”.