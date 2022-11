“Condivido le sue parole”: gaffe del ministro della Cultura che su Twitter si fa i complimenti da solo

Gaffe del ministro della Cultura che su Twitter si fa i complimenti da solo

È diventata virale la gaffe del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che su Twitter si è fatto i complimenti da solo commentando un suo stesso post.

Il tweet incriminato è stato cancellato, ma non è passato inosservato sui social con gli screenshot della gaffe che in breve tempo hanno iniziato a circolare.

La vicenda si è svolta nella mattinata di mercoledì 16 novembre con il ministro della Cultura che sul suo profilo Twitter ha postato un articolo del Corriere della Sera in cui si ripercorreva la vicenda di Villa Verdi, la dimora appartenuta a Giuseppe Verdi finita all’asta.

“Villa Verdi all’asta, si muove il governo. Il ministro Sangiuliano: ‘Patrimonio da tutelare'” recitava il tweet postato dal ministro della Cultura.

Poco dopo, tra i commenti al tweet, ne è spuntato uno, sempre firmato da Gennaro Sangiuliano, che recitava: “Condivido le sue parole”.

Il tweet, come detto, è stato immediatamente cancellato, ma non abbastanza in fretta da evitare che qualcuno se ne accorgesse.

Non è chiaro se il ministro fosse intenzionato a commentare le parole di qualche altro utente e abbia sbagliato nel meccanismo di risposta o se si sia trattato di un errore del suo social media manager, che si è dimenticato di cambiare account.