Non è passata inosservata la gaffe della ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che durante un incontro elettorale a Brindisi ha chiesto il voto per Michele Emiliano e non per il candidato di Italia Viva Ivan Scalfarotto.

Bellanova era alle battute finali insieme al candidato presidente della Regione Puglia per Italia Viva, Ivan Scalfarotto e la deputata Maria Elena Boschi, nel suo appello ai presenti ha detto: “E per questo chiediamo un voto per Michele Emiliano”, rivale di Scalfarotto alle regionali pugliesi. Poi, alla protesta di Boschi e del pubblico, la ministra si è corretta.

Sono in tutto otto i candidati per il ruolo di governatore alle elezioni regionali in Puglia del 20 e 21 settembre 2020. La Puglia è quella in cui ogni partito di governo presenta un proprio candidato, dopo la mancata alleanza tra Pd e M5S e la decisione di Italia Viva di correre da sola insieme a Azione e +Europa. I partiti che formano la compagine governativa a Roma, in Puglia sono invece rivali.

Il centrodestra supporta un candidato unico, l’ex presidente di Regione e europarlamentare Raffaele Fitto, il centrosinistra è invece diviso tra la candidatura dell’attuale governatore del Pd Michele Emiliano e quella di Ivan Scalfarotto, sottosegretario al ministero degli Esteri del governo Conte II appoggiato dal partito di Matteo Renzi, da +Europa e da Azione. Il candidato del M5S è invece l’attuale consigliera regionale Antonella Laricchia, tra i pentastellati che più si sono opposti all’alleanza con Zingaretti.

TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI 2020

