Briatore attacca Di Maio e Bellanova: “Draghi alle consultazioni con il bibitaro e quella con la terza media”

Il post Instagram di Flavio Briatore su Mario Draghi e le consultazioni

Flavio Briatore ha pubblicato un post su Instagram su Mario Draghi. Nella didascalia l’imprenditore del Billionaire ha espresso il suo pensiero sulle forze politiche che stanno incontrando il premier incaricato per le consultazioni. L’attacco di Briatore è principalmente rivolto al Movimento 5 Stelle e in particolare al ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “C’è un signore con Master al Massachussetts Institute of Technology, ex governatore della Banca d’Italia – ha esordito Briatore – consulente delle più importanti società del mondo, presidente del Financial Stability Board, professore ordinario in politica monetaria, membro del Board of Trustees di Princeton…”.

“Presidente per 8 anni della Banca Centrale Europea – ha continuato il noto imprenditore – che deve fare le consultazioni con il bibitaro, la Signora Pina, quello con la terza media, l’ex velina, la lavandaia, l’ex tronista, il dj, il diplomato alle scuole serale, l’odontotecnico”. Dopo aver enunciato il curriculum invidiabile di Draghi rispetto ai suoi interlocutori, Briatore ha concluso il post con una metafora: “È come se Michelangelo si mettesse a fare le consultazioni sulla pittura con quello che fa le strisce pedonali… Auguri a Mario Draghi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

