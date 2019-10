Elezioni in Umbria 2019, flop sondaggi

Dai risultati delle Elezioni Regionali in Umbria 2019 emerge un divario tra Donatella Tesei, candidata di centrodestra, e Vincenzo Bianconi, candidato civico sostenuto da centrosinistra e M5S, molto ampio, che non era mai stato indicato dai sondaggi in campagna elettorale.

Le prime proiezioni, effettuate da Opinio per la Rai e da Swg per La7, hanno segnalato 20 punti di distacco tra i due principali competitor dell’attesa tornata elettorale. A scrutinio concluso nelle prime 57 sezioni Tesei è al 58,5 per cento delle preferenze, Bianconi al 36,7.

Ma prima del voto tutte le rilevazioni sulle intenzioni di voto avevano sempre stimato un gap tra i due principali candidati inferiore ai dieci punti percentuali. In qualche caso addirittura era stato segnalato un testa a testa tra candidata del centrodestra e candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle.

I risultati delle Elezioni Regionali in Umbria

Gli exit poll delle Elezioni Regionali in Umbria

I numeri

Le rilevazioni sulle intenzioni di voto come prescrive la legge sono pubblicabili fino a due settimane dalle urne. E i numeri sul consenso alle Regionali in Umbria diffusi fino all’11 ottobre, elencati da TPI, segnalavano il gap tra le due principali coalizioni oscillare fino a un massimo di 8 punti percentuali.

Elezioni Regionali in Umbria, tutti i sondaggi prima del voto

Nel dettaglio, il sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Noto diffuso giovedì 10 ottobre nel corso del programma di Raiuno Porta a Porta attribuiva a Tesei un consenso tra il 47 e il 51 per cento. Bianconi invece veniva indicato tra il 39 e il 43 per cento delle preferenze.

Leggermente più basso, invece, era il divario centrodestra-centrosinistra nella rilevazione della società demoscopica Swg realizzata tra il primo e il 7 ottobre e pubblicato il 10 ottobre sul Messaggero. Tesei era stata indicata tra il 48 e il 52 per cento e Bianconi tra il 41 e il 45 per cento.

Una situazione di testa a testa è stata descritta invece da Ixè. Il sondaggio realizzato tra il 5 e l’8 ottobre e presentato l’8 ottobre durante il programma di Raitre Cartabianca stimava Bianconi avanti di pochi punti decimali, al 29,7 per cento, contro il 29,4 di Tesei.

Pochi punti di margine erano stati indicati anche ad un mese dal voto dal sondaggio di Quorum effettuato tra il 25 e il 27 settembre e diffuso il 29 settembre dall’agenzia di stampa Agi. La rilevazione indicava Tesei al 47,2 per cento o Bianconi al 43,1 per cento.

