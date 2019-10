Elezioni Regionali in Umbria 2019, sondaggi politici elettorali

Centrodestra in vantaggio sulla coalizione di centrosinistra e M5S: è quanto rivelano i sondaggi politici elettorali sulle Elezioni Regionali in Umbria del 27 ottobre 2019. Qui elenchiamo tutti i dati pubblicati negli ultimi giorni sulle intenzioni di voto ai candidati alla carica di presidente di Regione e sulle liste a loro sostegno, aggiornati all’11 ottobre.

Noto

L’ultimo dei sondaggi politici elettorali è stato diffuso giovedì 10 ottobre nel corso del programma di Raiuno Porta a Porta. Una rilevazione dell’istituto Noto presentato in studio dal direttore Antonio Noto ha indicato Donatella Tesei, candidata del centrodestra, ex sindaco di Montefalco, tra il 47 e il 51 per cento dei consensi, in netto vantaggio sul principale avversario, l’imprenditore Vincenzo Bianconi, appoggiato da uno schieramento di centrosinistra e dal M5S, stimato tra il 39 e il 43 per cento delle preferenze.

Staccati tutti gli altri aspiranti governatori. Claudio Ricci, candidato indipendente di centrodestra supportato da tre liste, nella rilevazione di Noto oscilla tra il 5,5 e il 7,5 per cento. Tutti gli altri candidati tra il 2,5 e il 4,5 per cento.

Donatella Tesei (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Umbria Civica, Tesei Presidente): 47,0-51,0 per cento

Vincenzo Bianconi (M5S, Pd, Europa Verde, Sinistra Civica Verde, Bianconi per l’Umbria): 39,0-43,0

Claudio Ricci (Ricci Presidente, Italia Civica, Proposta Umbria): 5,5-7,5

Altri candidati: 2,5-4,5

Indecisi: 29,0

Ixè

Il sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Ixè tra il 5 e l’8 ottobre e reso noto martedì 8 ottobre durante la trasmissione di Raitre Cartabianca ha indicato, contrariamente ad altri autori, un leggero margine, di qualche decimale di punto, in favore di Bianconi, sostenuto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ci sarebbe, secondo questa rilevazione, un vero e proprio testa a testa con la candidata di Lega, Fdi e Forza Italia, Tesei.

Bianconi: 29,7 per cento

Tesei: 29,4

Ricci: 4,3

Altri candidati: 2,6

Indecisi/non risponde: 34,0

I sondaggi politici elettorali di oggi 11 ottobre

Swg

Il sondaggio sella società demoscopica Swg con interviste effettuate tra l’1 e il 7 ottobre e pubblicato il 10 ottobre sul Messaggero ha stimato un margine di 7 punti percentuali tra centrodestra e centrosinistra. Il consenso di Tesei, anche in questo caso, è stato stimato vicino al 50 per cento.

Tesei: 48,0-52,0 per cento

Bianconi: 41,0-45,0

Ricci: 3,0-5,0

Rubicondi: 0,0-2,0

Camuzzi : 0,0-2,0

Per quanto riguarda invece le liste:

Lega: 36,5-40,5 per cento

Forza Italia: 3,5-5,5

Fdi: 5,5-7,5

Tesei Presidente: 0,5-2,5

Umbria Civica 0,0-2,0

TOTALE CENTRODESTRA: 48,5-54,5

Pd: 20,5-24,5

M5S: 13,0-15,0

Bianconi per l’Umbria: 1,5-3,5

Europa Verde: 0,0-2,0

Sinistra Civica Verde: 1,0-3,0

TOTALE CENTROSINISTRA-M5S: 39-45

Ricci Presidente: 1,5-3,5

Italia Civica: 0,0-2,0

Proposta Umbria 0,0-2,0

TOTALE AREA RICCI: 2,0-5,0

Pci: 0,0-2,0

Potere al Popolo: 0,0-2,0

Partito Comunista: 0,0-2,0

Indecisi: 19,0

Quorum

Uno dei primi sondaggi politici elettorali sulle Elezioni Regionali in Umbria 2019 è stato effettuato da Quorum tra il 25 e il 27 settembre e diffuso il 29 settembre dall’agenzia di stampa Agi. Ed ha segnalato un gap tra i due principali competitor di circa 4 punti percentuali. In questo caso vengono indicati anche le percentuali di consenso di due candidati alternativi a Tesei, Bianconi e Ricci. Si tratta di Rossano Rubicondi, sostenuto dal Partito Comunista e di Emiliano Camuzzi, appoggiato da Pci e Potere al Popolo.

Tesei: 47,2 per cento

Bianconi: 43,1

Ricci: 6,2

Rossano Rubicondi (Partito Comunista Italiano): 1,9

Emiliano Camuzzi (Pci, Portere al Popolo): 1,7

Indeciso/non sa: 14,8

Non andrebbe a votare: 18,2

Le liste:

Lega: 34,4 per cento

Fdi: 6,7

Forza Italia: 3,8

Altre liste Tesei: 2,9

Pd: 30,2

M5S: 10,0

Altre liste Bianconi: 2,9

Ricci Presidente: 4,6

Partito Comunista: 1,7

Potere al Popolo: 1,7

Altre liste: 1,1

Indecisi: 15,3

Non andrei a votare: 18,0

Tutti i sondaggi politici elettorali di TPI