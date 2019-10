Elezioni Umbria 2019, il premier Conte: “…”

Non poteva mancare un commento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui risultati delle elezioni regionali in Umbria 2019. Il capo del governo in chiusura di campagna elettorale è stato impegnato in prima persona a sostegno del candidato civico del centrosinistra e del M5S Vincenzo Bianconi, nettamente sconfitto dal centrodestra.

Il voto in Umbria – ha detto oggi, il giorno dopo il voto – è “un test da non trascurare affatto” ma “noi siamo qui a governare con coraggio e determinazione, il nostro è un progetto riformatore per il Paese. Un test regionale non può incidere, se non avessimo coraggio e lungimiranza sarebbe meglio andare a casa tutti”.

Conte ha commentato i risultati delle elezioni umbre a margine della seconda edizione di “Sindaci d’Italia”, evento organizzato da Poste Italiane. Un suo commento era già trapelato da un retroscena del Corriere della Sera.

Stando a quanto riportato dal quotidiano il presidente del Consiglio avrebbe prontamente chiarito agli alleati che “sarebbe un errore interrompere questo esperimento per via di una Regione che ha il 2 per cento della popolazione nazionale”.

Il messaggio del premier sarebbe chiaro: il progetto Pd-M5S deve avere un respiro più ampio, affrontare altri test prima di poter giungere a delle conclusioni. Invece rompere subito il patto politico per le elezioni regionali significherebbe consegnare il paese a Matteo Salvini.

A mettere in dubbio invece l’alleanza elettorale con il Partito Democratico è invece il capo politico M5S Luigi Di Maio. Quello in Umbria – ha detto il ministro degli Esteri intervistato da SkyTg24 – “era un esperimento. Non ha funzionato questo esperimento. Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa non ha funzionato”.

Sull’azione dell’esecutivo Conte bis nato a inizio settembre e sostenuto da Pd, M5S, Leu e Italia Viva Di Maio ha poi detto: “Abbiamo bisogno che il governo sia migliorato e innovato”. Poi ha citato alcune misure: “Sono d’accordo con la sugar tax e la plastica tax, ma altri tipi di intervento sulle entrate vanno visti bene e avremo modo di discuterne”.

