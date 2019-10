Elezioni Umbria, Ravetto (Forza Italia): “Governo abusivo di Pd e M5S”

“È la vittoria del popolo, questo risultato elettorale conferma una sola cosa: Pd e Movimento Cinque Stelle stanno governando questo Paese abusivamente. Si dovrebbe tornare al volo subito”.

A parlare è Laura Ravetto, deputata di Forza Italia che, contattata telefonicamente da TPI, ha commentato il risultato delle elezioni regionali in Umbria e la disfatta della coalizione civica tra PD e M5S. Vincenzo Bianconi, il candidato sostenuto dall’alleanza di centrosinistra, è stato sconfitto di ben 20 punti percentuali da Donatella Tesei.

I numeri non lasciano dubbi: a trionfare è stata la candidata del centrodestra Donatella Tesei (qui il suo profilo), la quale ha ottenuto il 57,48 per cento dei voti. Staccato di 20 punti il diretto avversario dell’esponente della Lega, il candidato della coalizione civica formata da Pd e M5S Vincenzo Bianconi (qui il suo profilo), che si è fermato al 37,53 per cento.

Ma dai risultati emerge anche un altro elemento: Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, guadagna il 10 per cento. La leader ha affermato di aspettarsi le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, il quale ha sottolineato che il centrodestra ha il “diritto-dovere di governare il Paese”.

Il partito di Berlusoni ha però raggiunto solo i 5,50 punti. La metà rispetto all’evidente salto in avanti compiuto dal Fratelli d’Italia.

Su questo punto la Ravetto risponde: “Il risultato di Fratelli d’Italia è innegabile, ma in questo momento i miei complimenti vanno a tutti, a Salvini, a Giorgia e a Berlusconi che si è prodigato tanto. L’evidenza è che noi uniti vinciamo, loro no. Il Movimento Cinque Stelle è ormai andato oltre la casta, oltre la prima repubblica. È tempo di tornare al voto”.

Di tenore diverso, e non potrebbe essere diversamente, le dichiarazioni degli esponenti di Pd e M5s. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha invitato su “riflettere su voto e scelte da fare” e sottolineato che le “polemiche sulla manovra non hanno aiutato”.

Elezioni Umbria 2019, Nicola Zingaretti: “Riflettere su voto e scelte da fare”

Il Movimento 5 Stelle, invece, attraverso un post pubblicato sul suo blog ha affermato che “Il patto civico per l’Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l’esperimento non ha funzionato. Questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti”.