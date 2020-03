Suppletive Umbria, festa Lega con 60 persone nonostante il Coronavirus | La foto

Nel suo ultimo decreto legato all’emergenza Coronavirus, il governo ha chiesto a tutti i cittadini di evitare assembramenti di persone in tutta Italia (e non solo nelle zone in quarantena), invitando a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e soprattutto a essere cauti: eppure ieri, dopo la vittoria della candidata Valeria Alessandrini alle elezioni suppletive in Umbria, la Lega ha organizzato una festa con 60 persone. In una casa privata, a Terni, contravvenendo quindi a tutte le richieste dell’esecutivo.

La notizia ha fatto il giro del web soprattutto perché la deputata leghista Barbara Saltamartini ha pubblicato un post – poi rimosso – sulla sua pagina Facebook con tanto di foto dei festeggiamenti. “Non era facile né scontato vincere anche questa sfida elettorale – scriveva la parlamentare del Carroccio – ma ancora una volta abbiamo raggiunto l’obiettivo, nonostante il momento delicato in cui vive tutta l’Italia a seguito dell’emergenza Coronavirus”.

In poche ore, però, il post ha provocato fiumi di polemiche. Il messaggio di Saltamartini, infatti, è stato preso di mira da molti utenti, che hanno criticato la scelta di organizzare una festa al chiuso nonostante l’emergenza e le richieste del governo. “Ma non si vergogna?”, chiedono molti cittadini su Facebook. “Ci sono disposizioni governative – fa notare un altro utente – per la salute delle persone. In Lombardia stiamo morendo! Morendo, ha capito? Lei da parlamentare dovrebbe dare l’esempio e cosa fa? Un’ammucchiata! Rispetto! Vergogna! Dov’è la distanza di un metro? Siete in un locale al chiuso e fate finta di nulla”.

Come già anticipato, anche a causa delle polemiche provocate, Saltamartini ha poi rimosso il post su Facebook, ma non ha commentato l’accaduto.

Coronavirus, Conte: non facciamo i furbi, rispettiamo le misure:

