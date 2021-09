Roma, tre esponenti di CasaPound candidati con la Lega a sostegno di Michetti

Tre esponenti di CasaPound correranno nelle liste municipali della Lega a Roma a sostegno del candidato di centrodestra Enrico Michetti. Si tratta di Alessandro Calvo, Alessandro Aguzzetti e Simone Montagna, già candidati alle elezioni amministrative della capitale e alle politiche del 2018 con Fratelli d’Italia, ma senza successo.

Di qui il cambio di casacca: il 3 e il 4 ottobre prossimo vestiranno quella del Carroccio in tre Municipi diversi di Roma, Aguzzetti nel X e Montagna nel XIII, stando ai manifesti pubblicati sulle rispettive pagine social.

Su Alessandro Calvo non circola ancora materiale elettorale, ma secondo Repubblica sarebbe anche lui nella rosa, e non per la prima volta: nel 2013 è stato candidato presidente del gruppo neofascista per l’XII municipio. Poi ci ha riprovato alle politiche del 2018 insieme a Montagna, che a sua volta nel 2016 aveva tentato di entrare in consiglio comunale a Roma correndo per la presidenza del XIII municipio.

Politica / Roma, la candidata No vax di Michetti: "Con vaccini e 5g ci controllano a distanza" Politica / Elezioni a Roma, Pippo Franco si candida con Michetti: “Potrei fare l’assessore alla Cultura”

Al 2013 risale anche la prima candidatura di Aguzzati con Casapoud al X municipio, quando il gruppo ha ottenuto a Ostia il 9 per cento delle preferenze, entrando in Consiglio comunale. Ma il successo non si è replicato alle elezioni amministrative successive, e nemmeno alle politiche. I tre adesso sperano che il carro della Lega sia quello vincente.

Intanto Maurizio Politi, consigliere comunale candidato con la Lega, ha detto ha Fanpage.it di non conoscerli, di non sapere se siano ancora dentro il partito di estrema destra e che ad oggi non c’è alcun accordo politico con Casapound.