Elezioni a Roma, Pippo Franco si candida con Michetti: “Potrei fare l’assessore alla Cultura”

“Voglio rilanciare la Cultura a Roma”. Con queste parole, in un’intervista al Messaggero, Pippo Franco ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali a Roma, nella lista del candidato sindaco di centrodestra Enrico Michetti. Il presentatore e comico ex bagaglino, oggi 80enne, ha spiegato che sarebbe interessato al ruolo di assessore alla Cultura: “Certamente il mio indirizzo è quello, un indirizzo artistico. Sono stato anche pittore e ho fatto il liceo artistico. Come assessore posso pure essere d’aiuto”.

La sua proposta da assessore sarebbe quella di “partire dal multiculturalismo”, per “aprirsi alle altre culture, interfacciarsi”. Pippo Franco ammette di non conoscere nel dettaglio la proposta di Calenda di un museo unificato su Roma, ma afferma: “Tutto quello che va ad incrementare questa idea è per me ben accetto”.

Nell’intervista al Messaggero, l’attore e cabarettista dichiara di essere stato convinto dalla proposta di Michetti, non rivelando le sue inclinazioni politiche né i suoi voti nelle precedenti elezioni. Franco con la sua candidatura vuole proporsi come “un punto di riferimento per coloro i quali non sanno a chi rivolgersi. Gli scrittori, i giovani pittori”.

Leggi anche: Il museo unico di Roma Antica proposto da Calenda? Sarebbe un errore, ma apre un dibattito (di S. Mentana)