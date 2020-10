Il segretario Pd di Roma: “Calenda divide e la destra brinda”

Elezioni Roma, il segretario Pd della capitale Andrea Casu: “Calenda divide”

Andrea Casu, segretario del Pd Roma, ha commentato la decisione di Carlo Calenda di candidarsi alle elezioni comunali, che si terranno nella capitale nel 2021. “Quella di Calenda ad oggi, malgrado aperture e disponibilità nostra è una candidatura che lui sta costruendo contro tutto quello in cui il Pd crede: l’apertura e la partecipazione popolare per la scelta del candidato o il Governo di cui siamo parte fondamentale. Purtroppo ancora una volta divide e la destra brinda” dichiara Casu. Il leader di Azione nella serata di domenica 18 ottobre durante il programma di Raitre Che tempo che fa ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco della Capitale, auspicando l’appoggio del Pd e di tutto il centrosinistra.

L’ex ministro, però, ha già chiarito che non intende partecipare alle primarie che il Pd vorrebbe organizzare per scegliere il candidato sindaco. “Le primarie solo uno scontro tra truppe cammellate” ha dichiarato Calenda alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7, aggiungendo: “Penso che siano sbagliate, oltretutto in un momento in cui ci dicono che più di sei persone non possono stare a mangiare nello stesso tavolo, fai le primarie?” Ritengo sia provo di senso in questo momento”. Dichiarazioni che hanno scatenato le reazioni del Pd. Oltre a Casu, infatti, anche il vice segretario Andrea Orlando ha commentato le affermazioni di Calenda: “Trovo assolutamente legittimo che Calenda si candidi a sindaco di Roma e altresì che decida di non partecipare alle primarie del centrosinistra. Mi pare invece assai discutibile il tentativo di delegittimare lo strumento con argomenti stravaganti”.

Leggi anche: 1. Quando Calenda diceva: “Non farò mai il sindaco di Roma, neanche morto” | VIDEO / 2. Luciano Nobili di Italia Viva a TPI: “Calenda il miglior candidato sindaco per Roma” / 3. Calenda contro Giletti: “Usa il ruolo di giornalista per promuovere candidatura, da Bielorussia”

Potrebbero interessarti Ascani (Pd) a TPI: “No di Conte al Mes? Governo va avanti solo con obiettivi comuni” Della Vedova a TPI: "Sul Mes Conte dà ragione a Salvini e torto a Zingaretti e Renzi" La scontata difesa di Fontana: “Colpire la mia Lombardia per far fuori la Lega”