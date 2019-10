Elezioni regionali Umbria 2019: la foto che suggella l’alleanza Pd-M5S

Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, Roberto Speranza e ovviamente il candidato Pd-M5S alle elezioni regionali dell’Umbria 2019 Vincenzo Bianconi: sono i protagonisti del “grande evento di coalizione”, come lo ha definito il capo politico del M5S, il cui incontro è stato immortalato in una foto, che suggella l’alleanza tra i due partiti.

I protagonisti dell’alleanza Pd-M5S si sono ritrovati nella mattinata di venerdì 25 ottobre all’Auditorium San Domenico di Narni in una manifestazione volta a sostenere il candidato Vincenzo Bianconi (qui il suo profilo).

Elezioni regionali Umbria 2019, la guida al voto: quando e come si vota, candidati, scheda elettorale

Un’alleanza, quella tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che il presidente del Consiglio ha definito un “esperimento interessante”.

I due partiti, che hanno scelto di presentarsi insieme alle elezioni regionali umbre dopo l’intesa che ha portato alla nascita dell’esecutivo Conte bis, potrebbero ripetere l’esperimento anche in futuro.

Elezioni regionali Umbria 2019: i candidati e le liste | Tutti i nomi

Perché, così come dichiarato dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, “Stiamo insieme perché amiamo l’Italia, amiamo questo Paese”.

“Io sostengo il governo perché non è vero che non possiamo costruire un futuro – ha poi aggiunto Zingaretti – è vero che ci sono problemi e che c’è chi è bravissimo a raccontarli, ma è anche vero che chi cavalca le paure, come abbiamo visto in queste ore, si rivela anche il peggiore a risolverle. Noi siamo ossessionati dal poter dare risposte”.

Potrebbero interessarti La lezione di Conte sul conflitto d’interessi: combatte l’evasione nonostante il suocero evasore Ecco la "foto di Narni": questo scatto segna una svolta nella politica italiana (di L. Telese) Renzi parteciperà alla Davos del Deserto in Arabia Saudita. Ci sarà anche Alessandro Profumo

Gli fa eco il capo politico Luigi Di Maio, che ha affermato: “Lavorare per un progetto comune è già una vittoria”.

“Il patto civico su Vincenzo Bianconi in Umbria – ha dichiarato il ministro degli Esteri – prevede che se vinci scegli i migliori di questa comunità per i tuoi assessori. Non è semplicemente un’alternativa, è una terza via”.

A chi lo accusa di fare attivamente campagna elettorale, invece, il premier Conte risponde così: ” Io vi porto rispetto e se avessi fatto campagna elettorale lo avrei fatto con rispetto per voi, e sarei venuto qui ogni giorno. Non sto facendo campagna elettorale, però oggi sono orgogliosamente qui”.