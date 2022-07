Elezioni, Gelmini a Calenda: “Io ci sono, vediamoci”

Dopo l’uscita da Forza Italia Maria Stella Gelmini guarda al centro di Carlo Calenda. “Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carlo Calenda io ci sono, vediamoci”, ha scritto su Twitter la ex ministra dell’Istruzione. “Con grande piacere”, ha subito replicato il leader di Azione.

Oggi Calenda ha presentato con Emma Bonino il Patto repubblicano di Azione e +Europa. “Non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, contiene tutti i punti su cui Lega e 5 stelle hanno fatto cadere Draghi. Azione è nata con l’obiettivo di cancellare politicamente i 5 stelle, quindi no a chi ha fatto cadere Draghi e non condivide questo programma” ha dichiarato, precisando: “Condividiamo i principi dell’agenda Draghi. Ma nessuno la chiami agenda Draghi perché noi ce l’avevamo prima di Draghi”.

“Noi abbiamo sempre sostenuto che i 5 stelle erano populisti, anti atlantisti e anti europeisti. Cosa verificata con la sfiducia al governo Draghi, una scena miserabile. Noi saremo l’unica lista che può rappresentare i liberali e i liberal democratici. Se poi uno cerca un approccio più socialista c’è il Pd, con cui parlare. Certo. Noi abbiamo sempre teorizzato la maggioranza Ursula, ma Berlusconi è impazzito e si è messo a fare la ruota di scorta di Salvini” ha detto Calenda.

“Letta è una persona seria e siamo disponibili a discutere con tutti sulle cose da fare”. Quanto a Luigi Di Maio come possibile partner alle elezioni, ha replicato: “Non so di chi si stia parlando, non so di chi si parla, non mi risulta”.