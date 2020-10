Elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi: chi ha vinto nelle varie città

Tra ieri e oggi in 67 comuni italiani si sono tenuti i ballottaggi delle elezioni comunali 2020: le urne sono state chiuse alle 15, dopodiché è partito subito lo spoglio in attesa dei risultati definitivi. Si tratta di tutti quei comuni con più di 15mila abitanti in cui al primo turno, che si è tenuto nell’Election Day del 20-21 settembre, nessun candidato sindaco è riuscito a strappare la vittoria. Tra questi, particolare rilevanza hanno i nove comuni capoluogo in cui si è votato: Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Lecco, Matera e Reggio Calabria. Di seguito, tutti i risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali 2020 e gli ultimi aggiornamenti.

I risultati dei ballottaggi nei comuni capoluogo

Andria

Giovanna Bruno (centrosinistra):

Michele Coratella (Movimento Cinque Stelle):

Aosta

Gianni Nuti (centrosinistra):

Giovanni Girardini (liste civiche):

Arezzo

Alessandro Ghinelli (centrodestra): 54,5%

Luciano Ralli (centrosinistra): 45,5%

Bolzano

Renzo Cremaschi (centrosinistra): 57,2%

Roberto Zanin (centrodestra): 42,8%

Chieti

Fabrizio Di Stefano (destra):

Pietro Diego Ferrara (centrosinistra):

Crotone

Antonino Manica (centrodestra):

Vincenzo Voce (liste civiche):

Lecco

Giuseppe “Peppino” Ciresa (centrodestra):

Mauro Gattinoni (centrosinistra):

Matera

Rocco Luigi Sassone (centrodestra):

Domenico Bennardi (Movimento Cinque Stelle):

Reggio Calabria

Giuseppe Falcomatà (centrosinistra):

Antonino Minicuci (centrodestra):

Com’è andato il primo turno delle elezioni comunali

Al primo turno, nei comuni capoluogo di provincia, il centrosinistra ha confermato i sindaci di Trento, Mantova e Trani. Il centrodestra ha strappato al centrosinistra Macerata e ha confermato il sindaco di Venezia. Le liste civiche hanno confermato il sindaco di Fermo.

