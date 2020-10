Caso Gregoretti, è il giorno del processo a Salvini: le ultime notizie

Caso Gregoretti, oggi è il giorno del processo a Salvini: le ultime notizie

Inizia il processo a Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti: oggi, sabato 3 ottobre 2020, il leader della Lega si presenta a Catania davanti al gup per l’udienza preliminare per rispondere dell’accusa di sequestro di persona aggravato. Il caso Gregoretti risale al luglio 2019, quando il segretario del Carroccio era ancora ministro dell’Interno nel Governo Lega-M5s: in quell’occasione, Salvini impedì per più di cinque giorni lo sbarco di 131 persone tratte in salvo nel Mediterraneo centrale dalla nave della Marina militare Gregoretti.

Processo a Salvini, le ultime notizie

Notizia in aggiornamento…

Il centrodestra manifesta per difendere Salvini

Il centrodestra ha deciso che, nelle stesse ore in cui Salvini sarà nell’aula del tribunale di Catania per l’udienza preliminare del processo sul caso Gregoretti, si ritroverà in piazza nella città siciliana per manifestare in solidarietà al leader della Lega. In piazza saranno presenti le tre anime del centrodestra: la Lega, ovviamente, ma anche Fratelli d’Italia e Forza Italia. In questi giorni, infatti, da Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sono arrivati messaggi di supporto a Salvini, con la promessa che una delegazione dei due partiti sarà presente, al suo fianco, a Catania.

“Sabato 3 ottobre in occasione sarò personalmente a Catania insieme ad una delegazione di Fdi per portare la nostra solidarietà al segretario della Lega e per ribadire un concetto a noi fondamentale: un ministro non può essere processato per aver fatto ciò che la maggior parte degli italiani chiedeva, per aver difeso la legge italiana e aver difeso i confini nazionali dall’immigrazione illegale”, ha dichiarato Giorgia Meloni.

Leggi anche: 1. Dopo Gregoretti, Salvini sarà a processo anche per il caso “Open Arms” / 2. Caso Gregoretti, Salvini: “Mi dichiarerò colpevole di amare il mio Paese e i miei figli” / 3. Salvini: “Gregoretti: -50 giorni al processo, -48”. Ma nel conto alla rovescia salta il 49

4. Coronavirus, Borghi (Lega): “Arrestate Salvini per la Gregoretti? Anche Conte e Speranza per epidemia” / 5. L’hashtag #iostoconsalvini non ha salvato Salvini dal processo sulla Gregoretti / 6. Caso Gregoretti-Salvini, il Senato approva l’autorizzazione a procedere

Potrebbero interessarti Il caso Gregoretti: la ricostruzione della vicenda che ha portato Salvini a processo Problemi economici per Rousseau: i parlamentari M5S non pagano e Casaleggio taglia i servizi "Smettete di deridere i miei capelli": lo sfogo del consigliere leghista