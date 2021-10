Elezioni amministrative Bologna 2021: chi ha vinto tra Lepore e Battistini

ELEZIONI AMMINISTRATIVE BOLOGNA CHI HA VINTO – I seggi per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Bologna sono chiusi e si attendono i primi risultati per sapere chi ha vinto la sfida tra l’assessore alla Cultura Matteo Lepore e l’imprenditore Fabio Battistini. Se Lepore, sostenuto da Partito democratico e Movimento 5 Stelle, riuscirà a ottenere più del 50% dei consensi al primo turno non dovrà affrontare al ballottaggio il suo sfidante diretto, il quale, prima di incassare il sostegno dei partiti di centrodestra, si era già candidato come indipendente.

Tutti i candidati

Sono 8 i candidati sindaco alle comunali di Bologna. Di seguito, l’elenco degli aspiranti sindaci e delle liste che li appoggiano:

Matteo Lepore – Partito Democratico, M5s, Coalizione Civica, Europa Verde, Psi-Volt, Anche tu Conti, Matteo Lepore sindaco

– Partito Democratico, M5s, Coalizione Civica, Europa Verde, Psi-Volt, Anche tu Conti, Matteo Lepore sindaco Fabio Battistini – Lega, Fdi, Forza Italia, Bologna ci piace, Popolo della Famiglia

– Lega, Fdi, Forza Italia, Bologna ci piace, Popolo della Famiglia Stefano Sermenghi – Bologna Forum civico, Italexit

– Bologna Forum civico, Italexit Dora Palumbo – Sinistra Unita

– Sinistra Unita Marta Collot – Potere al Popolo

– Potere al Popolo Federico Bacchiocchi – Partito Comunista dei lavoratori

– Partito Comunista dei lavoratori Andrea Tosatto – Lista 3V

– Lista 3V Luca Labanti – Movimento 24 agosto

