Elezioni amministrative Bologna 2021, i candidati sindaco: tutti i nomi

Sono ben otto i candidati sindaco di Bologna in corsa alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, anche se la competizione vera e propria dovrebbe essere ridotta a due contendenti. Sono Matteo Lepore, assessore alla Cultura e al Turismo sostenuto dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle, e il candidato del centrodestra, Fabio Battistini, infatti, gli unici candidati ad avere possibilità di vincere al primo turno o arrivare all’eventuale ballottaggio in programma il 17 e 18 ottobre.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i candidati sindaco alle amministrative di Bologna e quali sono le liste che li appoggiano.

Matteo Lepore | Pd e M5S

Assessore alla Cultura e al Turismo, Matteo Lepore (qui il suo profilo) è il candidato di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Nato a Bologna nel 1980, Lepore è stato assessore all’Economia e alla promozione della Città durante il primo mandato di Virginio Merola dal 2011 al 2016 e poi assessore alla Cultura e al Turismo in quello successivo.

Nel 2021 ha vinto l’accesa sfida alle primarie contro Isabella Conti, uscita dal Pd per entrare in Italia Viva e partecipare alle primarie da indipendente. Per l’assessore il 59,6% dei voti, rispetto al 40,6% ottenuto dalla sindaca di San Lazzaro.

Lepore è sostenuto sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle. Le altre liste che lo sostengono sono Coalizione Civica, Europa Verde, Psi-Volt, Anche tu Conti e Matteo Lepore sindaco.

Fabio Battistini | Centrodestra

Imprenditore, Fabio Battistini (qui il suo profilo) è il candidato del centrodestra a Bologna. Bolognese doc di 65 anni, Battistini si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna prima di aprire un’azienda specializzata nel commercio di componenti per l’industria. Impegnato da anni nel volontariato, in passato è stato alla guida della Consulta delle Associazioni familiari, di cui è uno dei fondatori e dell’associazione Impegno Civico. Prima di incassare il sostegno dei partiti di centrodestra, Battistini si era già candidato come indipendente.

Nella difficile sfida con Lepore, Battistini è appoggiato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e dalle liste Bologna ci piace e Popolo della Famiglia.

Elezioni amministrative Bologna, gli altri candidati

Tra gli altri candidati a Bologna, c’è anche Marta Collot, 28enne esponente di Potere al Popolo, l’ex sindaco di Castenaso, Stefano Sermenghi, passato dal Pd a in Forza Italia, sostenuto da Bologna Forum civico e da Italexit. Poi la consigliera comunale Dora Palumbo, eletta nel 2016 tra le fila del M5S e sostenuta in questa tornata da Sinistra Unita, il veterinario Federico Bacchiocchi, appoggiato dal Partito Comunista dei lavoratori, Andrea Tosatto, candidato del movimento no vax Lista 3V e l’avvocato Luca Labanti, candidato del partito meridionalista Movimento 24 agosto, promosso da Pino Aprile.

